Международная миссия не советует менять закон о выборах между турами

Представители Международной миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине отмечают, что изменять избирательное законодательство между двумя турами выборов нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, председатель делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Матиас ЭОРСИ отметил, что избирательное законодательство нельзя изменять позже, чем за год до проведения выборов, поскольку все должны подготовиться – и избирательные комиссии, и избиратели.

«Все исправления в последнюю минуту могут вызвать много сложностей», - сказал он.

По убеждению М.ЭОРСИ, после второго тура президентских выборов в Украине должен быть принят унифицированный закон о выборах, и после его обсуждения как национальными, так и международными экспертами в Украине будет создана законодательная база для следующих выборов без дальнейших изменений и дополнений. Он выразил готовность предоставить знания и опыт для создания такой законодательной базы – нового унифицированного избирательного кодекса.

Председатель делегации Парламентской ассамблеи НАТО Асен АГОВ отметил, что очень важно не менять закон между двумя турами президентских выборов, поскольку «нельзя менять правила, по которым играете в период, когда вы играете». Он отметил, что очень важно, чтобы второй тур выборов проводился по тем же правилам, что и первый.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Жоао СОАРЕШ также отметил нецелесообразность изменения избирательного законодательства между первым и вторым туром выборов.