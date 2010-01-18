БЮТ не намерен судиться за результаты первого тура

Руководитель центрального избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что БЮТ не будет обжаловать в судебном порядке результаты голосования в первом туре выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге.

«Наш центральный штаб, наш кандидат приняли решение не обращаться в суд для обжалования результатов выборов в первом туре», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, обжалование результатов первого тура голосования может осложнить подготовку и проведение второго тура. «Такие действия только осложнят процесс, могут затянуть проведение второго тура и вообще быть использованы для того, чтобы сорвать избирательный процесс», - объяснил он.

Руководитель штаба уверен, что во втором туре Ю.ТИМОШЕНКО одержит убедительную победу. «Результаты первого тура свидетельствуют о том, что большинство наших граждан не поддержат никогда криминалитет, приход к власти кланов, которые не планируют работать на национальные интересы государства. Большинство граждан проголосовали за демократическое развитие Украины, за европейское развитие нашего государства. Большинство граждан проголосовали за тех кандидатов, которые действительно могут представлять государство», - отметил А.ТУРЧИНОВ.