Под ЦИК - музыка и танцы, объятия и «обогрев»

Возле ЦИК - музыка и танцы. Сторонники Партии регионов празднуют победу своего кандидата в первом туре Президентских выборов.

На площади - свыше 5 тысяч человек. Работает полевая кухня. Кое-кому закуска, похоже, понадобится.

Отвечая на вопрос журналистов, не мешает ли музыка и шум работать членам ЦИК, глава комиссии Владимир ШАПОВАЛ отметил, что летом было бы немного неудобно, поскольку стояла бы жара и нужно было бы открывать окна. А так, мол, можно терпеть...

Как сообщал УНИАН, утром, около 9.00, на Броварском шоссе в Киеве, возле станции метро «Лесная» были припаркованы около 20 больших пассажирских автобусов со сторонниками Партии регионов.

Дарья Терещенко

Фото Сергея Светлицкого,УНИАН