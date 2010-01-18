Ставнийчук не советует ставить крест на Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен осмыслить ситуацию после проигрыша на выборах и определиться в отношении своего будущего в политике, заявила в эфире телеканала ТВі заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

«Не победа на выборах для действующего Президента – это непростая ситуация», - признала М.СТАВНИЙЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі.

В то же время, она предложила не спешить «ставить точку на политической карьере В.ЮЩЕНКО».

«На этом этапе важно защитить то, что он выстраивал для этого государства», - сказала она и добавила, что В.ЮЩЕНКО навсегда останется Президентом, потому что этот статус закрепляется пожизненно.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК переадресовала вопрос руководителям избирательной кампании действующего Президента в отношении того, почему В.ЮЩЕНКО критиковал Юлию ТИМОШЕНКО и добавлял голосов Виктору ЯНУКОВИЧУ. «У меня были свои замечания и по ходу и по подходам к избирательной кампании», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее мнению, «это поражение даст возможность тем, кто смотрел в разные стороны, но двигался в одном направлении, консолидироваться. Не каждое поражение является началом конца, возможно, поражение бывает и началом побед. Возможно, нужна новая конфигурация в команде (ЮЩЕНКО), новая тактика».

М.СТАВНИЙЧУК не исключает, что команда В.ЮЩЕНКО пойдет на досрочные парламентские выборы, потому что провести фракцию в Верховную Раду имеет шанс каждый, кто получил более 3% голосов на этих президентских выборах.

«За той системой ценностей, которую он защищает, он действительно может выглядеть как отец нации, другой вопрос, что вокруг отца нации должен стоять действенная прагматическая команда», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

В отношении второго тура президентских выборов заместитель главы Секретариата отметила: «Глава государства в такой сложный избирательный период остается главой государства, а, следовательно, - гарантом честного избирательного процесса».

По словам М.СТАВНИЙЧУК, у В.ЮЩЕНКО нет намерений остаться Президентом вопреки результатам выборов в случае сценария судебного обжалования выборов после второго тура: «Не думаю, что у него есть такое настроение и такие убеждения».