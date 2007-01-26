Соберется круглый стол о новой миграционной политике России

29 января в 12-00 состоится круглый стол на тему: «Новая миграционная политика России: угроза или возможности для Украины», организованный Российско-Украинским Информационным центром. Приглашены: эксперты Национального института проблем международной безопасности при СНБО, Национальной Академии Наук Украины, политологи Владимир Фесенко, Олег Покальчук, депутаты Тарас Чорновил (Партия Регионов), Алексей Логвиненко (БЮТ), Сергей Рудык (ПОРА) и представители СПУ. (ул. Ветрова, 7-б, оф. 30). Телефоны: 8-050-158-36-62, 8-067-504-52-73, +7.925.517.8225 ,e-mail: rosukrinform@gmail.com.

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