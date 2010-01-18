В Берлине проголосовали меньше четырех процентов украинцев

Активность украинцев, проживающих в Германии, на нынешних президентских выборах оказалась чрезвычайно низкой. В частности, на участке в Берлине проголосовали меньше четырех процентов зарегистрированных избирателей.

В Берлине проголосовали 747 украинцев из более 20 тысяч, внесенных в избирательные списки. Об этом «Немецкой волне» сообщил официальный наблюдатель Андрей ВОВК. «Значительная часть людей разочарована событиями 2004 года. В этот раз люди решили не ехать голосовать», - прокомментировал наблюдатель. По его словам, большинство зарегистрированных избирателей проживают не в Берлине, а в одной из пяти восточных земель Германии, которые приписаны к избирательному участку в столице. «Избиратели были, по большей части, не готовы тратить время и средства на дорогу в Берлин, и попросту проигнорировали голосование», - считает А.ВОВК.

Чрезвычайно низкой была явка и на других участках в Германии. В частности, в Бонне активность избирателей была даже значительно ниже, чем в Берлине. Здесь проголосовали 263 украинца из более 24 тысяч зарегистрированных, то есть - немногим больше одного процента. Больше всего людей проголосовало в Мюнхене – здесь была выдана почти тысяча бюллетеней.

Активность избирателей в этот раз не идет ни в какое сравнение с предыдущими президентскими выборами. «Пять лет назад на участке в Бонне я стояла в очереди более двух часов, чтобы проголосовать. В этот раз очередей практически не было. Если пять человек собиралось, это уже можно назвать скоплением», - сравнивает заместитель председателя боннского участка Людмила ФЕЛЬТЕН. По ее словам, избежать очередей позволила и упрощенная процедура регистрации избирателей. По решению ЦИК, внести собственную фамилию в список избиратель на заграничных участках мог на основании поданной в день голосования жалобы. Это дало возможность проголосовать почти всем, и избежать конфликтных ситуаций, констатирует Л.ФЕЛЬТЕН. Член избирательной комиссии заметила: единственное, что можно было бы организационно улучшить ко второму туру – ввести телефонную линию, которая позволила бы избирателям выяснить условия участия в голосовании.

Во время голосования на участке в Берлине не было зафиксировано ни одного нарушения избирательного законодательства, сообщил наблюдатель. Избиратели, которые не нашли своей фамилии в списках, смогли быстро на месте подать заявление-жалобу, зарегистрироваться и проголосовать. «Значительная часть людей не нашла себя в списках. В основном это было связано с изменением адреса проживания», - сказал А.ВОВК.

Также были случаи, когда проголосовать хотели украинцы, которые временно находятся в Германии. «Например, сейчас в Берлине проходит большая аграрная выставка «Зеленая неделя», на которую приехало немало украинцев. Некоторые обращались с заявлениями о включении в списки. Однако одного лишь заявления недостаточно. Нужно также прилагать документы, подтверждающие временное пребывание человека на момент выборов на территории, которая входит в компетенцию избирательного участка в Берлине. Это может быть, скажем, подтверждение резервирования гостиницы или билет на проезд в соответствующий город», - заметил наблюдатель. По его словам, немало избирателей не могли предъявить соответствующих документов. Однако решением комиссии большинство заявителей было допущено к голосованию.

Не смогли проголосовать лишь единицы. «Были случаи, когда люди приходили голосовать со старым советским паспортом. Конечно, закон запрещает им голосовать». В целом, по словам А.ВОВКА, работа избирательной комиссии в Берлине была организована очень хорошо. «Члены комиссии работали компетентно и оперативно, условия для избирателей на участке были комфортными», - подытожил наблюдатель.