Журналисты так бежали за Януковичем, что едва не разнесли лифт

Очевидцы инцидента с грузинской журналисткой в штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА говорят, что охранники не дали журналистке задать вопрос, оттолкнув ее от лидера Партии регионов. Об этом сообщает “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба БЮТ сообщила, что в пресс-центре В.ЯНУКОВИЧА “была жестоко избита журналистка известного грузинского телеканала «Рустави-2» Тэа АДЕИШВИЛИ”. При этом в штабе кандидата категорически опровергли эту информацию. В интервью УНИАН руководитель Всеукраинского пресс-центра В.ЯНУКОВИЧА Дмитрий ПОНАМАРЧУК заявил: «Не может даже быть и речи об этом, это неправда. Прошу великий грузинский народ не верить, что такое могло произойти».

В то же время, как передает корреспондент “Украинской правды”, присутствующий во время инцидента, охранники не дали журналистке задать вопрос В.ЯНУКОВИЧУ, оттолкнув ее от лидера ПР. Журналистка пыталась прорвалась к В.ЯНУКОВИЧУ, когда его уже выводили из зала и задать ему вопрос, но лидер ПР не захотел на него отвечать.

После этого один из охранников придержал журналистку и оттолкнул ее от В.ЯНУКОВИЧА, сообщает “УП”.

Женщина пыталась догнать лидера ПР с криками: "Зачем вы так делаете", но охранники продолжали ее придерживать и не подпускали к В.ЯНУКОВИЧУ.

Журналистам российского РТР также не дали задать вопрос В.ЯНУКОВИЧУ.

Когда журналисты и фотографы пытались догнать В.ЯНУКОВИЧА, они едва не разбили лифт гостиницы "Интерконтиненталь", отмечает “Украинская правда”.