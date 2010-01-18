Шуфрич говорит, что ради результатов выборов готов под БТРы лечь

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ заявляет о готовности собственной жизнью защищать результаты выборов Президента.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Сегодня мы можем сказать, что де-факто закончилась эпоха «майдана», - заявил Н.ШУФРИЧ. В то же время он предупредил сегодняшнюю власть, что если возникнет «преступная команда давить мирных людей, то найдутся сотни людей, включая меня, которые станут на дорогах этих БТРов, и давить придется, начиная с нас».

«Я абсолютно уверен, что результаты выборов мы защитим…», - заявил Н.ШУФРИЧ.

Вместе с тем он отметил, что в оппозиции ему было проще. «У меня было немного больше времени заниматься детьми, заниматься спортом… То, что мы не будем в оппозиции, это 100 процентов, …мне 43 года, я бы, конечно, с удовольствием сачканул. Если выйдет, сачкану, если нет – будем работать», - сказал Н.ШУФРИЧ.