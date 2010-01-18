Янукович увидел по телевизору, что Тимошенко в отчаянии

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ увидел по телевизору, что его политический оппонент премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится в отчаянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции в своем всеукраинском пресс-центре в Киеве.

Политик сказал, что сегодня смотрел телевизионную трансляцию пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я увидел, что она в отчаянии. Для меня это не удивительно», - отметил политик.

Он объяснил, что его главный политический оппонент «как всегда рассчитывала на то, что ей удастся в очередной раз каким-то образом склонить избирателей на свою сторону». По словам В.ЯНУКОВИЧА, ошибка Ю.ТИМОШЕНКО и всей помаранчевой команды заключается в том, что «от выборов до выборов можно было обещать, думая, что избиратели не будут помнить этих обещаний». «А люди это не забыли», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также объяснил, что Партия регионов установила палатки вокруг здания Центральной избирательной комиссии, потому что эта политическая сила не доверяет действующей власти.

«Мы точно знаем: было и есть намерение сфальсифицировать результаты выборов. И мы готовы защитить результаты народного волеизъявления», - подчеркнул лидер “регионалов”.