В БЮТ говорят, что разрыв с Януковичем составляет менее 4%

Руководитель центрального избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что согласно результатам параллельного подсчета голосов разрыв между Ю.ТИМОШЕНКО и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ составляет менее 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге в избирательном штабе.

«На данный момент обработаны 52% протоколов. За Ю.ТИМОШЕНКО проголосовали 28,27%, за В.ЯНУКОВИЧА – 31,16%», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, результаты голосования собираются в телефонном режиме от представителей кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО сразу после составления протоколов. «Понятно, результаты будут еще корректироваться, но принципиально пропорции вряд ли изменятся», - считает он.