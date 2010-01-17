Национальный экзит-пол начался вовремя и проходит нормально.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе проекта «Национальный экзит-пол`2010».

“Все запланированные 240 участков заработали вовремя. Нам сообщили лишь о нескольких осложнениях, вызванных непогодой. Скажем, кое-где тяжело было добраться в села. Но в целом все 500 задействованных интервьюеров вышли на свои позиции”, - сказала заместитель директора Киевского международного института социологии Наталия ХАРЧЕНКО.

По ее словам, только в Луганский области работники Национального экзит-пола`2010 были вынуждены сменить участок. Причиной стало активное сопротивление одной гражданки, которая мешала работать интервьюерам и призывала избирателей не принимать участия в опросе экзит-пола.

“Еще на одном участке незначительным препятствием в ходу опроса стало некорректное поведение помощника одного из кандидатов на пост Президента. Побаиваясь политической агитации со стороны интервьюеров, он требовал, чтобы работа экзит-пола проходила под его контролем. Впрочем, конфликт был урегулирован, и работа экзит-пола продолжалась”, - добавила Н.ХАРЧЕНКО.

В настоящее время в КМИС уже поступили данные в отношении первого интервала голосования. Самая большая проблема - незначительная явка избирателей, но в целом работа экзит-пола проходит положительно.