Ивченко продал Мерседес, сам не знает кому

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО заявляет, что уже продал свой Mercedes-Benz.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«По вопросу Mercedes я поступил как настоящий хозяин. Уже продан и дороже, чем купили, на 5 тысяч», - сказал А.ИВЧЕНКО.

При этом он не уточнил долларов или гривен, а также не сказал, кому именно была продана машина.

Как передает "Украинская правда" Ивченко подчеркнул, "Я не знаю, как он был продан. Я дал команду продать не дешевле, чем он был куплен".

При этом он отметил, что автомобиль был куплен компанией в кредит на 3 года, и в год компания должна была платить 70 тыс. долларов. Также А.ИВЧЕНКО добавил, что ранее компания арендовала аналогичный автомобиль, но он обходился в полтора раза дороже, чем купленный в кредит автомобиль.

Вместе с тем А.ИВЧЕНКО отметил, что «Нафтогаз Украины» не является казенным предприятием и не тратит бюджетных средств, а сам зарабатывает. «Мы покупаем автомобили после уплаты всех налогов и дивидендов», - сказал А.ИВЧЕНКО.

Справка УНИАН. 7 апреля интернет-издание “Украинская правда” сообщило, что А.ИВЧЕНКО приобрел новый автомобиль Mercedes-Benz S-Class стоимостью 215 тыс. долл. (1 млн. 85 тыс. 750 грн.).

12 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что приказал А.ИВЧЕНКО продать Mercedes-Benz стоимостью более 1 млн. грн.

В тот же день НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что передала автомобиль Mercedes-Benz S-Class председателя правления компании А.ИВЧЕНКО обратно в автосалон.

Первый вице-президент Тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО сегодня заявил, что Тендерная палата Украины обратится в правоохранительные органы с требованием провести проверку законности процедуры закупки служебного автомобиля Mercedes-Benz S-Class для председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» А.ИВЧЕНКО. «Он (НАК «Нафтогаз Украины» – УНИАН) купил его без тендера, что является грубым нарушением законодательства. Мы сейчас также будем давать запрос в правоохранительные органы, как это случилось», – сказал он. А.ЯЦЕНКО отметил, что, согласно его данным, закупка автомобиля была осуществлена уже после вступления в силу новой редакции закона о государственных закупках, положения которой обязывают государственные предприятия проводить закупки путем тендера.