Ющенко беспокоит ситуация в 91-ом избирательном округе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает немедленно решить вопрос, связанный с неоткрытием ряда избирательных участков в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК во время открытия пресс-центра кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО беспокоит ситуация, которая сложилась в Белоцерковском районе Киевской области в 91-м территориальном избирательном округе.

М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что 22 участка в этом округе не работают.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО призывает руководство 91-го ТИО, ЦИК, кандидатов, которые отозвали своих представителей из этой комиссии, кандидатов, которые причастны к созданию «этой искусственной ситуации», принять меры для открытия участков.

Также она отметила, что правоохранительные органы и суды должны отреагировать на эту ситуацию. «Это ненормально, избирателям должно быть предоставлено право проголосовать», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Кроме того, она сообщила, что Президент призывает всех граждан прийти на выборы. «Нельзя давать возможность использовать свой голос для фальсификаций», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она также отметила, что, по мнению Президента, каждый гражданин должен понимать, что решает не только свою судьбу, но и судьбу своих детей и внуков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, председатель Киевского областного совета Владимир МАЙБОЖЕНКО заявил, что «22 избирательных участка в Белоцерковском районе (избирательный округ №91) начали свою работу почти на полчаса позже. Их работа была заблокирована членами УИК от нескольких технических кандидатов Виктора ЯНУКОВИЧА».

По его словам, вчера поздно вечером из всех этих избирательных участков были отозваны члены УИК от кандидатов в Президенты Михаила БРОДСКОГО, Сергея РАТУШНЯКА, Александра МОРОЗА, Петра СИМОНЕНКО и Василия ПРОТЫВСИХА, которых в срочном порядке заменили на новых.

«Оказалось, что эти новые люди не то что не живут в Белоцерковском районе, а некоторых даже в природе не существует», - заявил председатель облсовета.

По словам В.МАЙБОЖЕНКО, члены 22 участковых избирательных комиссий обратились в избирательный округ №91 с просьбой разрешить сложившуюся ситуацию и обеспечить кворум, но «они столкнулись с незаконными действиями представителей технических кандидатов». «В частности, председатель избирательного округа №91, которая является представителем БРОДСКОГО, всячески затягивала процесс по включению в УИК новых членов для того, чтобы не было кворума», - сказал он.

В.МАЙБОЖЕНКО сообщил, что все материалы о нарушении уже переданы в суд.