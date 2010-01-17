В Черкасской области горел избирательный участок

Сегодня около 3 часов ночи в селе Гуляйгородок Смелянского района Черкасской области на избирательном участке в результате неисправности печного отопления возник пожар на чердаке.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления МВД в Черкасской области Николай ЛУШПИЕНКО, работник милиции, который осуществлял круглосуточную охрану избирательного участка, не растерялся и вызвал пожарных и своих коллег на помощь, а сам вынес из помещения опечатанный сейф с избирательными бюллетенями и кабинки для голосования. Печать и бюллетени оказались неповрежденными благодаря оперативным действиям работника милиции.

По словам Н.ЛУШПИЕНКО, сегодня утром этот участок открылся в другом помещении.