В Черкасской области горел избирательный участок
10:46, 17 января 2010Политика
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Опечатанный сейф спасли
Сегодня около 3 часов ночи в селе Гуляйгородок Смелянского района Черкасской области на избирательном участке в результате неисправности печного отопления возник пожар на чердаке.
Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления МВД в Черкасской области Николай ЛУШПИЕНКО, работник милиции, который осуществлял круглосуточную охрану избирательного участка, не растерялся и вызвал пожарных и своих коллег на помощь, а сам вынес из помещения опечатанный сейф с избирательными бюллетенями и кабинки для голосования. Печать и бюллетени оказались неповрежденными благодаря оперативным действиям работника милиции.
По словам Н.ЛУШПИЕНКО, сегодня утром этот участок открылся в другом помещении.
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