Блока Кармазина после пересчета голосов преодолел барьер

Благодаря пересчету голосов избирателей, проведенному по требованию городского суда, несколько представителей Блока Юрия Кармазина таки попали в Дубенский горсовет Ровенской области, преодолев 3-процентный барьер.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с предварительными результатами городской избирательной комиссии, Блок Юрия Кармазина набрал 2,97% голосов, а после пересчета у них оказалось 3,18%, или на 30 голосов больше.

Кроме того, представители Блока Юрия Кармазина в Ровно ожидают решения Апелляционного суда области по их иску на решение городского суда, который отклонил ходатайство о пересчете голосов на выборах в облсовет. Как сообщил в местной прессе председатель областной территориальной избирательной комиссии Эдуард ДРОЗДИК, положительное решение апелляционного суда по этому вопросу станет обязательным для ТИК, однако возникнут технические трудности по пересчету голосов. Потому что в таком случае нужно будет собрать всех членов участковых и территориальной избирательных комиссий, представителей разных партий и блоков, которые работали там на платной основе.

Как сообщал УНИАН, на выборах в Ровенский областной совет Блоку Юрия Кармазина для преодоления трехпроцентного барьера не хватило 0,14%.