Ющенко: нужна более сильная президентская власть

Действующий Президент Украины, кандидат на пост главы государства Виктор ЮЩЕНКО считает, что только более сильная президентская власть поможет стране преодолеть переходный период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер live» на ТРК “Украина”.

«Думаю, что только более сильная президентская власть должна быть в стране для того, чтобы в эти переходные периоды преодолевать более эффективно все вызовы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом, по его словам, если не затрагивать вопрос о смене формы правления, то по крайней мере необходимо провести конституционную реформу.

Президент напомнил, что первыми шагами в ее реализации должно быть ограничение депутатской неприкосновенности, открытие партийных списков на выборах, формирование двухпалатного парламента.