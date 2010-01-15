Ющенко требует от Тимошенко срочно убрать посредников с газового рынка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО прекратить лоббировать собственные и иностранные интересы на украинском газовом рынке и принять меры для пересмотра газовых контрактов с Россией от 19 января 2009 года.

Об этом сообщил Представитель Президента по международным вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Также В.ЮЩЕНКО требует от Ю.ТИМОШЕНКО безотлагательно устранить с украинского газового рынка посредников и безотлагательно пересмотреть плановые показатели деятельности на газовом рынке в 2010 году с целью полноценного выполнения Украинским государством своих обязательств по поставкам и транзиту газа на прозрачных условиях.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО вчера на пресс-конференции обнародовала ряд сообщений о газе, которые не отвечают действительности.

В частности, сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что критика украинско-российских газовых соглашений якобы предопределена чьим-то желаниям вернуться «к посредничеству и мегакоррупции в газовой сфере».

На самом же деле, по его словам, посреднические схемы в газовой сфере внедрены именно при участии Ю.ТИМОШЕНКО во время пребывания ее на различных государственных и негосударственных должностях. В частности, в 2005 году правительство, возглавляемое Ю.ТИМОШЕНКО, создало все условия для того, чтобы по инициативе российской стороны поставки газа осуществлялись с участием посредников «РосУкрэнерго» и «УкрГазЭнерго», которые на 50% принадлежат российскому «Газпрому».

А с 1 января 2009 года правительство Ю.ТИМОШЕНКО ввело на украинский рынок нового посредника - 100% дочернюю компании «Газпрома» «Газпромсбыт Украина», который не создает никакой добавленной стоимости и только контролирует украинских потребителей газа.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ настаивает, в противовес Ю.ТИМОШЕНКО, что газовые контракты от 19 января 2009 года являются несовершенными, дискриминационными по отношению к Украине и базируются не на рыночных экономических, а на политических условиях. “Они особенно выгодны для российской стороны и губительны для украинской. Это признали, в частности, и в России”, - отметил он.

Не отвечает действительности, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, и утверждение Ю.ТИМОШЕНКО, касающееся цен на газ.

В соответствии с контрактами, цена российского природного газа для Украины является выше средней цены для европейских государств, а транзитная ставка – самой низкой, подчеркнул он. И это привело, сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, к тому, что НАК «Нафтогаз Украины» только по одному 2009 году был вынужден позаимствовать свыше 3 млрд. дол. для расчетов за импортированный природный газ, что дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год составляет около 5 млрд. дол., что правительство планирует покрывать за счет государственного бюджета и золотовалютных резервов Украины.

Кроме того, правительство установило самые высокие в Европе цены на газ для украинской промышленности, в частности химической. Это уже привело к существенному сокращению производства в этих отраслях, а их продукция является неконкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках из-за завышенных цен на газ как сырье, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Также, по его убеждению, из-за упомянутых контрактов и посреднических схем правительство утратило возможность полноценно контролировать свой газовый рынок и фактически передал украинскую ГТС в управление «Газпрому», хотя официально она сейчас остается собственностью Украинского государства.

Обратил Б.СОКОЛОВСКИЙ внимание и на то, что премьер утверждает, что Украина будет надежным транзитером газа. В действительности, по его словам, утвердив баланс газа на 2010 год, правительство создало серьезную угрозу срыва поставок и транзита газа в осенне-зимний период 2010/2011 год.