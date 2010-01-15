Литвин: Янукович и Тимошенко попробовали рейдерскую схему

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключает, что для определения победителя на президентских выборах “ставку будут делать на суд и на улицу”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью “5 каналу”.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, “все идет к тому, что ставку будут делать на суд и на улицу”. В то же время он отметил: “Если у нас в очередной раз будет избран нелегитимным способом Президент Украины, то мы потеряем даже то, что сегодня имеем”.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что изменения в Закон “О выборах Президента Украины” были “результатом сговора Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО”. “Это рейдерская схема захвата предприятий, которая наброшена на президентскую кампанию”, - сказал он.

В.ЛИТВИН сказал, что сейчас представители этих политических сил “демонстрируют обиды (речь идет о законе о выборах - УНИАН), подозревая, что кто-то лучше использует пробелы этого закона для того, чтобы сделать удобный для себя результат”.

Он призвал избирателей прийти и проголосовать на выборах, и сделать свой выбор продуманно и взвешенно.