В БЮТ хотят согласовать пособия по безработице с "возможностями"

Народный депутат Украины (БЮТ) Андрей СЕНЧЕНКО предлагает предоставить право правлению Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы устанавливать размер помощи по временной безработице, исходя из финансовых возможностей фонда.

Это предусмотрено законопроектом (№5491-1 от 14 января 2010 г.) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно помощи по частичной безработице, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Размер помощи не может превышать прожиточный минимум, установленный законом.

Документом также предлагается изменить определение частичной безработицы: «частичная безработица – принудительное временное сокращение нормальной или установленной законодательством Украины длительности рабочего времени из-за временного приостановления (сокращения) производства продукции, строительства без отмены трудовых отношений».

Кроме того, о возможной остановке (сокращении) производства работодатель обязан сообщать в Государственную службу занятости в форме и в сроки, определенные уполномоченным органом исполнительной власти и согласованные с фондом.

В случае использования средств фонда с нарушением законодательства, а также в случае нарушения гарантий занятости лиц, которым выплачивалась помощь по частичной безработице, сумма помощи возвращается предприятием фонду в полном объеме.