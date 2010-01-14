Печатью главного суда на выборах Президента занялась милиция

Печерское районное управление милиции в Киеве по заявлению и.о. председателя Высшего Административного суда Украины Николая СИРОША проверяет информацию об исчезновении или потере печати председателя ВАСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.

«Мы осуществляем проверку относительно наличия или потери этой печати», - сказал он.

В то же время В.ЯРЕМА опроверг сегодняшнюю информацию председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО о том, что именно столичная милиция выдала Михаилу СИРОШУ вторую печать.

«Я заверяю, что киевская милиция не выдавала никакой печати», - сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что если факт потери печати в ходе проверки подтвердится, то, как обычно, будет изготовлен и выдан дубликат.

Также В.ЯРЕМА отметил, что бывший председатель ВАСУ Александр ПАСЕНЮК не информировал милицию, что у него есть эта печать.

Как сообщал УНИАН, Процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА закончился 22 декабря 2009 года.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

Между тем 24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

В то же время 25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя ВАСУ на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

Также сегодня, 14 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала легитимным и.о. председателя ВАСУ Н.СИРОША.

Также, по его словам, сегодня Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение не принимать от А.ПАСЕНЮКА никаких материалов за его подписью.

Ранее, согласно объявлению в газете "Урядовий кур’єр", Н.СИРОШ заявил, что гербовая печать ВАСУ была потеряна. В соответствии с объявлением в газете, печать признается недействительной.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК 12 января заявил, что гербовая печать ВАСУ цела и находится у него.