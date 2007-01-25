На митинге Луценко в Сумах собралось 11 тысяч жителей

Сегодня на митинге, который проводил в Сумах лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, собралось 11 тысяч жителей области.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Ю.ЛУЦЕНКО Инна КИСИЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, над Площадью независимости, где проходил митинг, реяло более сотни государственных флагов Украины, Гражданского движения «Народная самооборона», НСНУ, УНА-УНСО и Сумской общественной инициативы «Ночной дозор». Люди держали таблички с названиями городов и регионов Сумской области, из которых прибыли делегации на митинг.

В целом митинг длился около часа. На нем выступили советник Президента Украины Тарас СТЕЦЬКИВ и известные украинские исполнители Мария БУРМАКА и группа «Тартак».

Ю.ЛУЦЕНКО искренне поблагодарил сумчан и всех участникам митинга.

По данным УМВД Украины в Сумской области, во время мероприятия не было зафиксировано ни одной провокации и никто из участников митинга не был задержан сотрудниками милиции.

Как сообщил УНИАН председатель Сумской областной организации Всеукраинской общественной организации «Антикриминальный выбор» Иван БОРШОШ, по завершении митинга Ю.ЛУЦЕНКО будет встречаться с руководством области, а также примет участие в прямом эфире одной из местных FM-радиостанций.

27 января Ю.ЛУЦЕНКО продолжит свой региональный тур в Тернополе.