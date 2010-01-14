Фельдман назвал самого «прохарьковского» кандидата

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН обратился к харьковским избирателям с призывом поддержать премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО как самого «прохарьковского» кандидата на президентских выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В то же время А.ФЕЛЬДМАН заявил, что предложит кандидату на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО подписать с харьковчанами «Договор о взаимных гарантиях», где будет содержаться ряд предложений, необходимых для дальнейшего развития Харькова.

В частности, среди пунктов этого договора значатся: возобновление действия Специального режима инвестиционной деятельности на территории Харькова для предприятий системы машиностроения; увеличение количества станций и протяженности линий Харьковского метрополитена на 20% в период 2010-2020 гг.; создание 100 тыс. новых рабочих мест для молодых выпускников харьковских вузов; принятие закона о системообразующих предприятиях и включение в их список «Турбоатома», Завода им. Малышева, Харьковского авиазавода, ХТЗ, «Хартрона», «Электротяжмаша».

Кроме того, А.ФЕЛЬДМАН предлагает, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО гарантировала харьковчанам не допустить назначения на должности руководителей органов власти и директоров государственных предприятий фигурантов уголовных дел и участников коррупционных скандалов, а также - законодательно закрепить обязанности народных депутатов, губернаторов, их заместителей и руководителей государственных предприятий ежегодно отчитываться о проделанной работе перед избирателями и представительскими органами территориальных общин города и области.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, большинство из предложенных в проекте данного договора подходов и мероприятий по развитию Харькова и Харьковской области обсуждались с Ю.ТИМОШЕНКО, нашли ее понимание и поддержку. В целом проект договора содержит 25 пунктов экономической, политической и финансово-инвестиционной направленности.