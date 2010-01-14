Литвину эти выборы напоминают вялотекущую шизофрению

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат в Президенты Украины Владимир ЛИТВИН сравнил ход избирательного процесса в стране с вялотекущей шизофренией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал вчера вечером в эфире телерадиоагентства "Новый Чернигов".

По словам В.ЛИТВИНА, во время избирательной гонки не было предложено новых идей, не сделан глубинный анализ состояния, в котором находится Украина, вместо этого сделана "ставка на то, чтобы сделать фальсификацию".

В.ЛИТВИН заявил, что из лидеров предвыборной гонки "одни предлагают остаться людям голосовать дома. К ним придут и предложат, за кого голосовать, а затем по пути еще добавят бюллетени". Другая сторона работает в направлении приписывания на участках "мертвых душ". В частности, В.ЛИТВИН отметил, что по его данным, на одном из участков в Хмельницкой области, где зарегистрировано 2 тысячи избирателей, было обнаружено еще 400 "мертвых душ". Между тем политик подчеркнул, что поправки к избирательному законодательству, которые теперь критикуются, поддержали и БЮТ, и Партия регионов.

Председатель Верховной Рады Украины призвал общественность приложить все усилия, чтобы не допустить фальсификаций в день голосования, во время подсчета голосов, чтобы новый Президент Украины был легитимным. "Необходимо сделать все, чтобы люди имели сознательный выбор, а выборы не были сфальсифицированы", - подчеркнул В.ЛИТВИН.