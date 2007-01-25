Референдум в Киеве: мифы и реальность

Украинские эксперты считают маловероятным проведение референдума о недоверии киевской власти и, в частности, мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Так, отвечая на вопрос: „Реально ли провести референдум о недоверии мэру Киева?” директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ сказал, что это, “скорее, нереально”. По его мнению, это связано не только с формальными проблемами, которые могут возникнуть именно потому, что на каком-то из этапов нужно решение городского совета. По словам эксперта, даже если бы были организованы все формальные процедуры, никаких гарантий, что этот референдум достиг бы своей цели нет. “Поэтому я думаю, что эта идея ничего не даст, и вряд ли нужно этим заниматься даже тем, кто не доволен деятельностью нынешнего мэра”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ

В то же время, по мнению председателя Центра исследований политических ценностей Олеся ДОНИЯ, „Закон «О всеукраинском и местном референдумах», согласно которому должен был бы состояться референдум в Киеве, скорее, можно назвать Законом о Невозможности местного референдума”. Эксперт напомнил, что для проведения референдума нужно собрать 10% подписей членов местной общины, что, учитывая низкую популярность в городе личности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, выглядит абсолютно реалистично. Проблемы, - по словам эксперта, - возникают на предварительном этапе: перед сбором этих 10% подписей нужно провести собрания инициативных групп, а зарегистрировать эти инициативные группы должна сама мэрия, которая, понятно, в этом не заинтересована. “Следовательно, для проведения референдума оппозиции сначала нужно восстановить оппозиционное большинство в горсовете и заменить секретаря горсовета”, - сказал О.ДОНИЙ и добавил, что это выглядит нереалистично.

В свою очередь директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает проведение референдума абсолютно реальным, но отмечает, что вопрос имплементации решений этого референдума не прописан. “Поэтому в данной ситуации, я считаю, нужно поработать над процедурой – не только над самим проведением, но и над процедурой имплементации”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО высказал мнение, что если не будет поддержки Верховной Рады, сделать это будет чрезвычайно трудно. В первую очередь, из-за того, что законодательство о референдуме очень старо, а сам референдум затрагивает интересы очень многих политических сил. Кроме того, сказал эксперт, “мы не знаем, кто может быть реальной альтернативой ЧЕРНОВЕЦКОМУ, по крайней мере, по результатам выборов этого не видно – не возвращать же нам назад ОМЕЛЬЧЕНКО”.

Как отметил президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ: “Если мы говорим о легитимном процессе, и в смысле социальном и в смысле правовом, то, по-моему, сегодня нереально провести ни референдум в городе Киеве, ни референдум в Украине в целом по нескольким причинам”. По его мнению: “Причина первая – это отсутствие соответствующей законодательной базы. Пока еще весь институт прямой демократии как прямой референдум регулируется еще советским законом, достаточно кстати противоречивым. Во-вторых, тема референдума является следствием деятельности лишь нескольких политических сил, но широкого общественного запроса на референдум, считаю, в Киеве нет, и это выглядит, скорее, как попытка за счет прямой демократии реализовать свой собственный политический план”.

Кроме того, отметил А.ЕРМОЛАЕВ, “если идти путем легитимности решений, то нужно инициировать принятие, по меньшей мере, закона о местном референдуме. Но понятно, что для этого нужно, по крайней мере, пройти весеннюю сессию Верховной Рады и получить поддержку других депутатов. Депутаты понимают, что цена этого вопроса – референдум в Киеве, а следовательно, и политические торги будут идти именно по этому вопросу. И если даже представить, что этот закон будет принят, то применение его механизмов по подготовке, инициированию займет еще определенное время. Поэтому мой прогноз – в 2007 году референдум о недоверии мэру Киева нереален. Но если расшатывать лодку, повторюсь, в этой стране, к сожалению, реально все”.