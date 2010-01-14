Фракция БЮТ покинула сессионный зал ВР

Фракция БЮТ оставила сессионный зал Верховной Рады из-за несогласия председателя, первого заместителя председателя ВР Александра ЛАВРИНОВИЧА, первым вопросом рассмотреть изменения к избирательному законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, как отметил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, фракция БЮТ инициировала проведение внеочередного пленарного заседания 14 января затем, чтобы рассмотреть изменения к закону о выборах Президента Украины в части голосования избирателей на дому.

По данным А.КОЖЕМЯКИНА, в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях на сегодня уже выразили желание голосовать дома 12% избирателей. В БЮТ считают такое состояние дел демонстрацией грубого намерения Партии регионов фальсифицировать результаты выборов, отметил депутат. «Мы в этом грубом и циничном фарсе участия принимать не будем», – сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Несмотря на упомянутое требование фракции БЮТ, А.ЛАВРИНОВИЧ объявил к рассмотрению проекты законов, касающиеся внесения изменений в ст. 209 Земельного Кодекса Украины. После этого депутаты из фракции БЮТ собрали карточки для голосования и оставили сессионный зал.