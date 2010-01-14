Литвин высказался относительно статуса русского языка и ЧФ РФ

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что в Украине один государственный язык - украинский, а русский язык должен иметь официальный статус языка междунационального общения.

Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

По словам В.ЛИТВИНА, в случае избрания его Президентом Украины, он гарантирует, что Украина будет иметь «внеблоковый статус однозначно».

Отвечая на вопрос относительно базирования Черноморского флота России в Крыму после 2017 года, В.ЛИТВИН сказал, что, в соответствии с принятыми документами, флот будет находиться до 2017 года в Крыму, «а дальше - это предмет совместных переговоров Украины и России".

Говоря о внешнеполитических ориентирах Украины, он отметил, что Украина не должна «осуществлять внешнюю политику по одному вектору».

На вопрос, будут ли при его президентстве подписаны новые газовые соглашения с Россией или же сохранятся нынешние, В.ЛИТВИН заметил: «Проведение переговоров и газовые соглашения должны быть абсолютно прозрачные, а тогда это будут новые газовые соглашения».

В.ЛИТВИН также отметил, что в случае его избрания на пост Президента в Украине «сохранится срочная служба» в армии, поскольку «профессиональная (армия) - это нереально». В то же время он отметил: «Те, кто прошли школу возмужания, должны возвращаться здоровыми, а также иметь преференции при вступлении, в частности, в вузы».