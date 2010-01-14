Литвин объяснил, почему Тимошенко тянет с подачей бюджета

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает неуместным предложение правительства о вынесении проекта государственного бюджета-2010 на обсуждение общественности.

Об этом он заявил во время эфира на радио “Эра”.

“Я думаю, что это свидетельствует о том, что украинская власть потеряла всякие тормоза. Только что у нас закончилось триумфально всенародное обсуждение Конституции и всенародное одобрение. То же касается и обсуждения бюджета”, - сказал он. В.ЛИТВИН выразил сомнение, что простой человек сможет обсуждать проект бюджета. “Что ему дадут эти колонки цифр? Где себя увидит человек?” - спросил спикер. По его словам, такое предложение является тактическим ходом правительства, чтобы не вносить проект бюджета в ВР. “Скажите честно людям, что вы не собираетесь вносить бюджет, пока не закончатся выборы”, - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, демонстрация и неуважение к решениям Верховной Рады со стороны правительства “зашкаливает”. Председатель ВР напомнил, что в свое время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ и и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ подписали меморандум о сотрудничестве с МВФ. “А Международный валютный фонд, когда дает кредиты, он, по сути, берет экономику страны под контроль и определяет, какие параметры должны быть в бюджете”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, в этом меморандуме есть ряд позиций, которые сегодня должны быть внесены в бюджет-2010, но являются социально болезненными для людей. “Если этот бюджет будет подан в Верховную Раду Украины на основе согласованных позиций с МВФ - на выборы ходить не нужно. Тянут для того, чтобы состоялись выборы, а затем продемонстрируют ответственность перед Международным валютным фондом по выполнению условий сотрудничества”, - сказал он. По мнению В.ЛИТВИНА, это и является основной причиной того, что правительство не внесло проект госбюджета-2010, чтобы не потерять свой рейтинг. “Это основная причина, а все остальное - это разговоры, которые даже не идут на пользу”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 января премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена провести всенародное обсуждение проектов Бюджетного кодекса и государственного бюджета на 2010 год. Премьер сказала, что такое обсуждение необходимо провести до того, как после президентских выборов будет обновлен состав большинства Верховной Рады. «Я хочу, чтобы мы за этот месяц-полтора, которые остались до того, как станет возможным в парламенте принять эти судьбоносные документы, я хочу, чтобы мы еще раз на уровне каждого села, поселка и города изучили Бюджетный кодекс и бюджет на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.