Лех Валенса про Украину, люстрацию, коммунизм и ломку

Бывший Президент Польши, легендарный предводитель «Солидарности» Лех ВАЛЕНСА советует украинцам действовать активнее и обязательно ходить на выборы. Об этом он заявил в интервью «Левому берегу», отвечая на вопрос, что делать гражданам Украины, чтобы ускорить процесс евроинтеграции страны.

По словам Л.ВАЛЕНСЫ, «людям нужно действовать активнее. Следить, чтобы власть не воровала, обязательно ходить на выборы. А то часто слышу, что люди не ходят голосовать, а потом жалуются на власть. Так сами же виноваты! Раз руководство не справляется, людям нужно самим организовывать движения, политические партии и бороться за власть».

Л.ВАЛЕНСА – сторонник люстрации. Он считает, что этот процесс нужно провести в Украине, но делать это надо быстро. «В Польше некоторые люстрационные процессы продолжаются десять лет. А я считаю так: обвинен – через полгода осужден. Сделайте и вы так. Не нужно это растягивать на десятки лет. Нужно четко установить сроки: полгода. А иначе и начинать не стоит. А то как бывает – бросят обвинение, потом дело растянется на неопределенный срок, а потом еще перед этим «обвиняемым» и извиняются. Я вообще считаю, что в Украине, как и в Польше, нужно половину людей закрыть, а половину поставить в качестве охранников. Но кто тогда работать будет (cмеется)?», - сказал бывший польский Президент.

Но, по его словам, «…в Украине - другая логика. Если сравнивать с автомобилями, то вы думаете так: у нас есть старая машина, она через раз заводится, что-то там подгорает, но ведь едет. То есть давайте оставим немного коммунизма, социализма, старые кадры оставим… Это ваша большая ошибка».

По мнению Л.ВАЛЕНСЫ, «вам нужно выбросить этот неработающий автомобиль, сломать систему. Вы ведь великий народ! Другое дело, как долго эта ломка будет длиться, сколько шишек набьете».