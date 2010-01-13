Ющенко подозревает, что выборы хотят дискредитировать через «войну судов»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал руководство судебных органов организовать работу судов в день выборов и после них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании с губернаторами.

«У нас есть, мягко говоря, серьезная правовая коллизия, когда норма закона о порядке и сроке рассмотрения жалоб не поддержана Конституционным Судом, но соответствующих изменений премьер ТИМОШЕНКО и управляемое ею большинство не внесли в этот закон», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что это дает возможность для злоупотреблений и фальсификаций и игнорирования результатов выборов.

В.ЮЩЕНКО выразил сожаление, что парламент так и не смог сегодня внести соответствующие изменения: «К сожалению, и сегодня в парламенте это постоянный пиар, который задуман не для того, чтобы внести изменения в этот закон, а для того, чтобы только подтвердить, что закон, который был принят ранее и обжалован Конституционным Судом, остается в той же редакции, без изменений».

В.ЮЩЕНКО убежден, что это есть основой для того, чтобы «через войну судов дискредитировать украинские выборы на многих участках».