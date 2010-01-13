Суд дал грузинам шанс понаблюдать за выборами

Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ.

«Сегодня Киевский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность ЦИК относительно нерассмотрения обращения Грузии о регистрации официальных наблюдателей от этой страны, и обязал ЦИК на ближайшем заседании рассмотреть этот вопрос», - сказал Г.КАТАМАДЗЕ.

Он выразил надежду, что на ближайшем заседании, которое состоится 14 января, ЦИК «не просто рассмотрит, а заранее зарегистрирует всех более двух тысяч наблюдателей от Грузии».

Г.КАТАМАДЗЕ отметил, что Грузия очень заинтересована, чтобы в Украине прошли демократические, честные, открытые выборы. Он также сообщил, что в случае регистрации наблюдателей от Грузии часть из них будет направлена в восточный регион, в частности, в Донецк, часть будет работать в центральном регионе, в Киеве, а также в западных регионах.

По словам посла, все расходы, связанные с пребыванием наблюдателей от Грузии в Украине, берет на себя грузинская сторона.

Он отверг обвинения представителей некоторых политических сил в том, что в Украину приехали необразованные грузинские наблюдатели. По словам посла, более 300 наблюдателей из тех, которые должны были приехать в Украину, уже приезжали в Украину наблюдать за внеочередными парламентскими выборами в 2005 году, и никаких претензий к ним высказано не было.

«Возмущает циничное отношение некоторых представителей ЦИК, которые обнародуют конфиденциальную информацию, которая содержится в анкетах и, апеллируя к ошибкам в анкетах, делает выводы, что грузины - необразованные люди», - сказал Г.КАТАМАДЗЕ.

Посол также сообщил, что иск в суд по поводу отказа в регистрации наблюдателям из Грузии подала кандидат в Президенты Украины Людмила СУПРУН.

Как сообщал УНИАН, 11 января ЦИК отказал в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

За регистрацию 2011 наблюдателей от Грузии проголосовали только 7 членов ЦИК при минимальном количестве для принятия решения - 8.

При этом 11 января закончился срок, в соответствии с календарным планом подготовки и проведения выборов Президента Украины, когда ЦИК может зарегистрировать международных наблюдателей.

Однако председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ отметил, что комиссия сможет вернуться к рассмотрению вопроса регистрации наблюдателей от Грузии в случае, если состоится второй тур выборов Президента Украины.