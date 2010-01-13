Нардепы и бюджет: зачем собрали Раду понял только один

Верховная Рада Украины не приняла никакого решения по результатам рассмотрения вопроса о проекте государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как состоялось почти трехчасовое рассмотрение этого вопроса, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал, что процесс рассмотрения бюджета является заполитизированным.

Он обратился к парламенту с просьбой все-таки вернуться к рассмотрению проекта документа в первом чтении по существу.

По его словам, таким образом бюджетный процесс был бы разблокирован, поскольку иначе Украине придется жить по бюджетной росписи.

В свою очередь председательствующий первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что 20 ноября 2009 года парламент принял постановление, которым возвратил проект госбюджета на доработку правительству.

Он отметил, что Верховная Рада не может нарушать соответствующее постановление.

«Выполните постановление, и сделайте как можно скорее все, чтобы в стране был бюджет», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

После этого он сказал, что рассмотрение вопроса завершено.

Это вызвало удивление депутатов от БЮТ, и они стали спрашивать у А.ЛАВРИНОВИЧА, чем же все-таки завершилось рассмотрение вопроса и по какому поводу их собрали в сессионном зале, если никакого решения так и не было принято. А.ЛАВРИНОВИЧ не дал на это ответа.