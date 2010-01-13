Кому может угрожать голосование дома (мнения экспертов)

Политологи считают реальной угрозу фальсификаций на выборах Президента из-за разрешения голосовать на дому.

Такое мнение они высказали в комментарии сайту “Политична думка” по поводу решения ЦИК о возможности голосования за пределами избирательного участка без предоставления документа, который подтверждает неспособность избирателя самостоятельно передвигаться.

В частности, политолог Виталий БАЛА, говоря, насколько угрожающим является решение ЦИК и кто может быть заинтересован в фальсификациях выборов, отметил, что “когда мы говорим о возможности фальсификации выборов, то для этого нужно применить административный ресурс”. Теперь, по его словам, админресурс есть там, где есть реальная власть. “Из всех политических сил только Партия регионов имеет в наиболее «электоральных» областях реальную власть. Ни ТИМОШЕНКО, да и даже ЮЩЕНКО с его подчиненными госадминистрациями такой власти не имеют. Крым, Донецкая и Луганская области - есть большая вероятность, что Партия регионов как раз захочет этим воспользоваться, учитывая тот факт, что подконтрольные «регионалам» члены ЦИК приняли решение о возможности голосования на дому”, - сказал В.БАЛА.

По его убеждению, это решение ЦИК однозначно можно квалифицировать как инструмент для возможностей осуществления фальсификаций путем использования, например, мертвых душ и т.п.

Также В.БАЛА отметил, что заявление ЮЩЕНКО о том, что наибольшая угроза фальсификаций в первом туре будет исходить от Юлии ТИМОШЕНКО, - “просто смешное”.

“Вообще выступление ЮЩЕНКО на итоговой пресс-конференции вызывает не только улыбку, но и грусть, потому что глава государства своим поведением, своими заявлениями принижает не столько ТИМОШЕНКО, сколько страну. Он компрометирует страну. Президент ведет себя некорректно, мягко говоря, поэтому стыдно за него”, - сказал политолог.

По его мнению, проблему фальсификаций могут решить депутаты парламента 13 января. Это будет знаковый вопрос, и от решения ВР будет зависеть судьба подсчета первого тура выборов. Как считает эксперт, “в случае, если парламент не поставит точку в этой истории, то я боюсь, что это может быть первым шагом легитимности новоизбранного Президента, кто бы им ни стал. Поэтому от парламента зависит все”.

Кроме того, считает В.БАЛА, “это также будет лакмусовой бумажкой и для Президента. Если парламентарии запустят противодействие решению ЦИК, а Президент подпишет этот закон, то угрозу массовых фальсификаций можно снять”. При этом политолог назвал абсурдом формирование ЦИК по партийным квотам. “Туда должны идти прежде всего профессионалы, моральные авторитеты, а не партийно подконтрольные персоны. В действительности не суды должны решать, за кого голосовали граждане, а Центральная избирательная комиссия, как это делается во всем мире”, - подчеркнул он.

В свою очередь политолог Игорь ЖДАНОВ отметил, что “здесь дело не только в принятии решения ЦИК, но и в самом законе о выборах”. “Действительно, эту норму закона нужно отменять, потому что при таких обстоятельствах может оказаться достаточно много желающих почему-то проголосовать на дому. Это, безусловно, создает основания для фальсификаций”, - считает он.

В то же время эксперт отметил, что пока позицию по поводу непринятия изменений в закон он не услышал от Партии регионов. “Аргументов, почему эту норму в законе нужно оставить, у них нет. То, что они инициируют внеочередное заседание Рады, но вопрос о внесении изменений по этой норме закона о выборах могут поставить 75-м в перечне, до которого никто не дойдет, все всем объяснит. А это вопрос, безусловно, является неотложным. И здесь нужна и позиция Президента, который подписывает закон и обнародует”, - отметил И.ЖДАНОВ.

В то же время он обратил внимание, что “готовности ЮЩЕНКО исправлять это” пока нет. “Не факт, что Президент подпишет такой закон”, - считает эксперт.

Что касается выступления В.ЮЩЕНКО на итоговой пресс-конференции и, в частности, его заявлений, то политолог оценил их исключительно как предвыборные. “Он (В.ЮЩЕНКО) много наговорил в адрес ТИМОШЕНКО. Кроме фактических ошибок его выступлений (он перепутал, когда он подписывал Универсал национального единства), там были чисто политические оценки. Он видит свою основную миссию – не допустить ТИМОШЕНКО к власти. Он ее критикует больше, чем ЯНУКОВИЧ, и здесь всем все уже давно понятно”, - сказал И.ЖДАНОВ.

В свою очередь политолог Владимир ФЕСЕНКО выразил убеждение, что после принятия соответствующего решения ЦИК о голосовании на дому угроза фальсификаций выборов очевидна.

“Даже уже появилась информация, что в некоторых регионах, в частности в Донецкой области, началась массовая регистрация желающих проголосовать на дому. Есть факты, что желающих зарегистрировалось достаточно много, и это яркое доказательство такой опасности”, - сказал он, объяснив, что голосование на дому меньше контролируется.

“Имеем яркие примеры 2004 года, в частности в Николаевской области. Так что риски большие. Кто заинтересован в фальсификациях? Это очевидно, и об этом много говорят. Речь идет о решении отдельных членов ЦИК как об одной из технологий Партии регионов”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

Что касается заявления Президента 12 января о том, от кого будет идти угроза фальсификаций, и предыдущих его заявлений на эту тему, то эксперт отметил, что “у Президента один враг на свете – это Юлия ТИМОШЕНКО”. “Знаете, коллеги уже признали, что это клиника. Какая-то идиосинкразия. Это может быть не столько предметом обсуждения для политологов, сколько для психоаналитиков. Это какая-то зацикленность на одной ТИМОШЕНКО. Поэтому я не жду от ЮЩЕНКО какого-то влияния на урегулирование в парламенте проблемы возможных фальсификаций на выборах. Тем более, что он не имеет влияния даже на свою фракцию. Хотя Президент как раз должен об этом беспокоиться больше всего”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Прогнозируя, как ВР будет голосовать за отмену разрешения о голосовании на дому, политолог, в частности, сказал, что “спрашивал ЛИТВИНА, как он будет голосовать. Он (возможно, на публику) критически отнесся к решению этого вопроса в парламенте. Может, он также отрабатывал определенные публичные электоральные технологии, ему нужно было дистанцироваться и от ЯНУКОВИЧА, и от ТИМОШЕНКО, и показать себя в качестве альтернативы”.

В действительности, по убеждению В.ФЕСЕНКО, “голосование на дому является угрозой не только для ТИМОШЕНКО. Оно является угрозой и для ЛИТВИНА, и для СИМОНЕНКО, и для многих других кандидатов. Потому что будут красть не только голоса ТИМОШЕНКО”.

“Если говорить о Донецкой области и Крыме, то там могут пострадать коммунисты. Здесь есть серьезные мотивы подумать исправить ошибку в законе и, соответственно, решение ЦИК. Если же парламент эту проблему не исправит, то фактически это выявит тех, кто заинтересован в фальсификациях”, - считает эксперт.

И самое главное, прибавил он, - если Президент не обратит на эту проблему внимания и не подпишет соответствующий закон, то он фактически становится соучастником возможных массовых фальсификаций. Тогда этот вопрос будет направлен исключительно к нему, считает В.ФЕСЕНКО. “Те политические силы в парламенте, которые проигнорируют этот вопрос, также будут нести ответственность за бесконтрольное голосование”, - сказал он.

Со своей стороны политолог Виктор НЕБОЖЕНКО уверен, что решение ЦИК голосовать на дому направлено, безусловно, на создание возможностей для фальсификации выборов на востоке Украины. “Речь идет даже не столько о фальсификациях, сколько о нейтрализации тех избирателей, которые не будут голосовать за ЯНУКОВИЧА. Поскольку обход уже сделан, в ЖЭКах уже знают, кто за кого будет голосовать, потому что были многочисленные опросы агитаторов по этому поводу”, - отметил он.

По мнению эксперта, “некоторые из избирателей могут прийти голосовать не за ЯНУКОВИЧА, а им скажут: «вы знаете, вы уже проголосовали», и на этом все закончится. Другой вариант - домой будут приходить агитаторы и будут убеждать голосовать «правильно».

Но, отметил В.НЕБОЖЕНКО, это объективно можно будет оценить по статистике. “ЦИК себе, безусловно, упростил задачу, но он осложнил жизнь победителю выборов”, - сказал он.

Относительно заявления Президента о мотивах фальсификаций в БЮТ, то, по мнению политолога, это неправда: “Потому что есть объективные характеристики из электоральной политологии. Если какой-то кандидат контролирует какое-то гетто, то, как это ни пикантно, у него больше шансов для фальсификаций”.

В частности, как отметил В.НЕБОЖЕНКО. “попробуйте во Львове, например, сделать какую-то фальсификацию. Но это невозможно, потому что там большое количество политиков представлено группами поддержки”. Это первое условие демократии и первое препятствие для фальсификаций, отметил он.

“Вот и все. А там, где есть один кандидат, там угроз больше. Поэтому ЮЩЕНКО со своими заявлениями демонстрирует или наивность, или циничность, или полное невежество”, - сказал эксперт.

По его мнению, если бы были наказаны те, кто фальсифицировал выборы в 2004 году, то, конечно, у тех, кто фальсифицировал больше, не было бы мотивов и желания это повторить.

“ЮЩЕНКО перекладывает проблему возможных фальсификаций с больной головы на здоровую. Если бы он задушил возможность любых фальсификаций еще в 2005 году, или, по крайней мере, их публично осудил, то его можно было бы еще слушать”, - сказал он.

Как считает В.НЕБОЖЕНКО, “если те люди блестяще это уже делали, то они обязательно это повторят. И ЮЩЕНКО указывает сейчас не на тех сейчас. Если ЮЩЕНКО говорит, что мотив есть у ТИМОШЕНКО, то он свидетельствует тем самым, что фальсификации были и с его стороны в 2004 году”.

“Что бы В.ЮЩЕНКО ни говорил, если он не является авторитетом для общественности, то к его заявлениям нельзя относиться с уважением. ЮЩЕНКО прекрасно это понимает и потому его задача помочь ЯНУКОВИЧУ и уничтожить ТИМОШЕНКО”, - сказал политолог, обратив внимание на то, что “ЯНУКОВИЧ не может влиять на Западную Украину, поэтому ЮЩЕНКО использует остатки своего влияния, чтобы дезориентировать избирателей там и помочь ЯНУКОВИЧУ”.