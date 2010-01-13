В Минфине говорят, что доллар растет, потому что у кое-кого сдают нервы

Первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что никаких оснований для повышения курса доллара нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.УМАНСКИЙ заявил сегодня в Верховной Раде Украины во время рассмотрения вопроса о государственном бюджете на 2010 год.

«Реальных экономических, финансовых, монетарных оснований для изменения курса доллара на сегодняшний день не существует», - сказал он.

По словам И.УМАНСКОГО, такую его позицию поддерживают и представители Национального банка. Он подчеркнул, что как только в Национальном банке «закончится период отпусков и командировок, команда полностью вернется к работе, и эта ситуация будет стабилизирована».

Первый заместитель министра финансов также добавил, что ситуация на валютном рынке является нервной реакцией игроков, работающих на этом рынке, в связи с политической нестабильностью в Украине