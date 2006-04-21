Председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий МОСКАЛЬ подал в отставку.

Как сообщает “Украинская правда”, Г.МОСКАЛЬ написал заявление на имя премьер-министра и Президента Украины об освобождении от должности председателя Луганской обладминистрации в связи с переходом на другую работу, сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации.

По данным пресс-службы, правительство уже подготовило все необходимые документы и передало их в Секретариат Президента.

Сам Г.МОСКАЛЬ сейчас находится в отпуске в Черновицкой области. Он пообещал, что вернется в Луганскую область на представление нового руководителя региона.

"Выражаю благодарность всем, кто плодотворно сотрудничал со мной на пространствах Луганской области, членам команды и всех работникам Луганской облгосадминистрации, от четкой и согласованной работы которых зависела результативность действий местной исполнительной власти. Благодарю также всех жителей Луганской области, которые поддерживали меня в стремлении улучшить жизнь и экономику региона", - цитирует пресс-служба Г.МОСКАЛЯ.

Напомним, Г.МОСКАЛЬ назначен председателем Луганской областной государственной администрации 18 ноября 2005 года. Раньше работал заместителем министра внутренних дел Украины.

Г.МОСКАЛЬ возглавлял избирательный список блока "Наша Украина" на выборах в Луганский облсовет, но "Наша Украина" не преодолела 3-процентного барьера.