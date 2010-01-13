Янукович обещает к Дню Победы повысить соцобеспечение ветеранов

К 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается в этом году, кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на посту главы государства обещает на законодательном уровне обеспечить повышение социальных гарантий и пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил вчера во время встречи с ветеранами войны и труда в Днепропетровске.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, будут подготовлены и приняты Верховной Радой соответствующие законопроекты с целью повышения социальных гарантий и пенсий участникам ВОВ и детям войны.

Как отметил кандидат в президенты, этот вопрос будет решен совместно с представителями ветеранских организаций.

«В марте мы создадим рабочую группу, отработаем и подготовим законы и в парламенте их примем. И они вступят в силу ко Дню Победы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Выступая перед ветеранами и пенсионерами, политик также в который раз отметил, что его первым решением на посту Президента будет осуществление пересчета с 1 ноября 2009 года минимальных пенсий и зарплат, и выплата этой задолженности людям, чего не осуществляет действующая власть, в нарушение закона.

Также, как заявил В.ЯНУКОВИЧ, в рамках реализации своей социальной политики на посту Президента за два года минимальная пенсия будет поднята до уровня 1200 грн., а средний размер пенсий по стране будет составлять 2000 грн.

«Под моим личным контролем будут вопросы социальной защиты пенсионеров, ветеранов, инвалидов и детей-сирот», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.