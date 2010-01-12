БЮТ: Ющенко сделал финальный рывок ради Януковича

В Блоке Юлии Тимошенко считают сегодняшнюю пресс-конференцию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “финальным рывком ради В.ЯНУКОВИЧА”.

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

“Финальный рывок ради В.ЯНУКОВИЧА – именно в этом заключается главное содержание сегодняшней пресс-конференции В.ЮЩЕНКО, на которой действующий глава государства подбил итоги своего участия в кампании по поддержке своего главного конкурента на выборах 2004 года”, – говорится в заявлении.

“Создается впечатление, что тезисы к выступлению и ответам на вопросы для В.ЮЩЕНКО составляла не пресс-служба Президента, а народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов – УНИАН)”, – отмечает пресс-служба.

В БЮТ считают, что В.ЮЩЕНКО “давно перестал скрывать, что борется с Юлией ТИМОШЕНКО, а не с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и на фоне его крайне агрессивного поведения, которое он практикует относительно премьера на протяжении последних лет, уже всем стало очевидно, что В.ЮЩЕНКО сознательно развалил единство демократической команды, что именно он является инициатором и постоянным генератором борьбы с прежними союзниками по Майдану”. “Наверное, если бы В.ЮЩЕНКО вернулся в 2004 год, то и на Майдане он бы перешел на сторону В.ЯНУКОВИЧА”, – резюмирует пресс-служба БЮТ, добавляя, что все заявления, сделанные действующим Президентом во время сегодняшней пресс-конференции, так же, как и те, которые делались на протяжении последних недель, следует рассматривать “исключительно через призму его технического участия в избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧА в качестве агента по черному пиару”.