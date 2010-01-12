Ющенко объяснил, зачем подписывал Универсал с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что подписал Универсал национального единства с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во имя объединения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО заявил, что подписал Универсал c В.ЯНУКОВИЧЕМ потому, что хочет “видеть Украину объединенной”.

По словам В.ЮЩЕНКО, его не интересуют конкретные фамилии. «Я могу легко продаться кому-либо за национальные интересы Украины», - сказал Президент.