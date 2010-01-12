Ющенко объяснил, зачем подписывал Универсал с Януковичем
20:36, 12 января 2010Политика
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"Не интересуют конкретные фамилии"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что подписал Универсал национального единства с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во имя объединения Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.
В.ЮЩЕНКО заявил, что подписал Универсал c В.ЯНУКОВИЧЕМ потому, что хочет “видеть Украину объединенной”.
По словам В.ЮЩЕНКО, его не интересуют конкретные фамилии. «Я могу легко продаться кому-либо за национальные интересы Украины», - сказал Президент.
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