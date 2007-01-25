Европа будет дружить с Морозом против Ющенко?

Докладчик мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне склоняется к мысли о целесообразности реализации в Украине конституционной реформы.

Об этом она сказала во время встречи с постоянной делегацией Верховной Рады в ПАСЕ, сообщает пресс-служба парламента.

Также Северинсен подчеркнула, что внедрение в Украине политреформы будет основным вопросом во время поездок представителей мониторингового комитета в Киев и Донецк.

Докладчик сообщила, что профильный комитет в рамках работы январской части сессии ПАСЕ рассмотрит предварительный отчет с выводами относительно Украины.

Она объяснила, что после концептуального его обсуждения на комитете проект рекомендаций будет представлен для ознакомления членам украинской делегации, поскольку, по ее словам, "Совет Европы должен получить их комментарии и замечания".

Северинсен сообщила, что следующий визит содокладчиков мониторингового комитета, во время которого предусмотрено посетить Киев и Донецк, запланирован на начало марта текущего года.

Она спрогнозировала утверждение выводов и рекомендаций относительно Украины на заседании профильного комитета в конце марта после очередной миссии докладчиков в Украину и не исключила, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение сентябрьской сессии ПАСЕ.

В свою очередь, руководитель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Виталий Шибко поблагодарил за "хорошо подготовленный отчет, в котором все изложено сбалансировано". По его словам, в документе "показаны достижения" и внесены конструктивные предложения.

Во время встречи члены украинской делегации в ПАСЕ предложили в рамках визита докладчиков в Украину встретиться, в частности, с членами комитетов Верховной Рады по вопросам свободы слова, прав человека и национальных меньшинств.

Также Шибко предложил предусмотреть встречу докладчиков с президентом Виктором Ющенко, главой Верховной Рады Александром Морозом и представителями неправительственных организаций.

Участники встречи также обсудили вопросы относительно политико-экономической ситуации в Украине, правовые аспекты избрания уполномоченного Верховной Рады по правам человека, улучшение ситуации относительно свободы слова.

Встреча постоянной делегации ВР в ПАСЕ с докладчиками мониторингового комитета Ханной Северинсен и Ренате Вольвенд состоялась в среду в рамках работы ПАСЕ.

Украинская правда