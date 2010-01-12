Ющенко собирается начать переговоры о едином кандидате от демсил
18:46, 12 января 2010Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен сегодня начать официальные переговоры относительно единого кандидата от демократических сил на президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.
В.ЮЩЕНКО сказал, что он будет сегодня буквально по окончании пресс-конференции проводить консультации по данному вопросу. Он добавил, что это будут первые официальные консультации относительно поддержки единого кандидата от демократических сил. По словам Президента, о результатах этих консультаций он проинформирует общественность позже.
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