Ющенко рассказал, как Луценко с пистолетом агитирует за Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Юрий ЛУЦЕНКО не может выполнять функции министра внутренних дел, поскольку стал агитатором кандидата в президенты, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Министр внутренних дел стал партийным агитатором, и поэтому не может выполнять свои функции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, министр, который с пистолетом ездит по регионам и агитирует за премьер-министра, дает негативный пример всем другим стражам порядка. Президент напомнил, что работники милиции приносили присягу не министру, а народу Украины.

«Я не хотел бы, чтобы они повторили судьбу «белоконей» и других, кто направился в бега», - сказал В.ЮЩЕНКО.