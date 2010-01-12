Пасенюк заявляет, что гербовая печать ВАСУ цела и находится у него
16:32, 12 января 2010Политика
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И никогда не терялась...
Гербовая печать Высшего административного суда Украины цела и находится у председателя суда Александра ПАСЕНЮКА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам А.ПАСЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции.
Он отметил, что сообщение в газете «Урядовий кур’єр» не отвечает действительности.
Также А.ПАСЕНЮК заметил, что печать никогда не терялась. Кроме того, по его словам, заявления о том, что печать утеряна, являются провокативными.
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