На Донбассе снова стали отключать «5-й канал», заявляют в БЮТ

Как проявление трусости со стороны оппонентов расценивает Луганский областной штаб БЮТ инцидент в Лисичанске, где на время выступления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на «5-м канале» 10 января было отключено транслировавшее его кабельное телевидение.

Об этом УНИАН сообщили в штабе БЮТ в Луганской области.

«Десятого января за 10 минут до начала эфира Ю.ТИМОШЕНКО на «5-м канале» вдруг приостановилось вещание местной кабельной телекомпании «Лик-ТВ». Спустя несколько минут после окончания эфира вещание «Лик–ТВ» возобновилось», - говорится в заявлении Луганского областного штаба БЮТ.

По мнению штаба, «такой инцидент можно охарактеризовать только как проявление паники и трусости. Разумеется, остается только догадываться, кто распорядился организовать «неполадки», подозрительно совпавшие по времени с телеэфиром кандидата в президенты Украины Ю.ТИМОШЕНКО».

«Отметим, что растущая популярность Ю.ТИМОШЕНКО особенно пугает Партию регионов, лидер которой Виктор ЯНУКОВИЧ, также претендующий на высший государственный пост, стремительно теряет поддержку на Луганщине, некогда бывшей «электоральным заповедником» регионалов. Результат выборов 17 января может стать для В.ЯНУКОВИЧА «провалом года» или даже «политическими похоронами», - говорится в заявлении.