Янукович поехал в Швейцарию

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл в Швейцарию для участия в 4-м Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, В.ЯНУКОВИЧ выступит на пленарной сессии Всемирного экономического форума “Энергетика 2007: новая эра нефтеполитики” и примет участие в интерактивной конференции “Куда следует Украина?”.

Премьер-министр также будет иметь многочисленные двусторонние встречи, в частности, с Исполнительным директором Всемирного экономического форума Клаусом ШВАБОМ и Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ, премьер-министром Египта Ахмедом НАЗИФОМ и Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Паскалем ЛАМИ, президентом ЕБРР Жаном ЛЕМЬЕРОМ, первым заместителем председателя правительства РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем ГУРРИА.

В.ЯНУКОВИЧ также даст интервью газете "Wall Street Journal" (США) и пообщается с представителями СМИ.

Ожидается, что 27 января премьер-министр Украины проведет двусторонние встречи с премьер-министром Королевства Швеция Фредериком РАЙНФЕЛЬДТОМ, премьер-министром Пакистана Шаукатом АЗИЗОМ и премьер-министром Великобритании Энтони БЛЕРОМ.

В.ЯНУКОВИЧА сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр экономики Владимир МАКУХА, руководитель аппарата Кабинета министров Сергей ЛЁВОЧКИН, советник премьер-министра Андрей ГОНЧАРУК.