Будет ли Яценюк организовывать свой Майдан?

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает недостойным для настоящего политика организовывать митинги в свою поддержку за деньги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он сказал во время «прямой линии» с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине», отвечая на вопрос о том, будет ли организовывать он «свой Майдан».

А.ЯЦЕНЮК сказал, что «организовывать Майдан нельзя, потому что организовывать – это значит, проплаченная акция”. “У нас вся политика сегодня стала проплаченной. Хотите Майдан? Пожалуйста, по 100 гривен на человека – и будет Майдан. Хотите митинг? Пожалуйста, по 50 гривен – и будет митинг», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что проводил по всей стране митинги, на которые собиралось по несколько тысяч человек. При этом он отметил, что «мы не заплатили ни одному человеку за то, чтобы он пришел на митинг и послушал ЯЦЕНЮКА”.

По его словам, так действовать “это - обманывать самого себя”. Он отметил, что “можно и по 10 тысяч человек привезти – только деньги заплати, а выйдет, что ты за свои же деньги сам для себя создаешь иллюзию, что тебя якобы поддерживают».

Кандидат в Президенты Украины отметил, что к нему на митинги приходят те, кто хочет его услышать. «К нам приходили те, кому это интересно. От полутора до двух часов приходилось на разговор”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он сказал, что первые полчаса людей “сложно завести, их нужно включить”. “И когда этот процесс определенного доверия и переключения мышления все-таки происходит, люди раскрываются. Ведь наши люди – умные», - сказал А.ЯЦЕНЮК.