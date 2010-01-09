Прокуратура выяснила, почему отключили эфир с Ющенко

Прокуратура Полтавской области с привлечением специалистов Государственной инспекции связи провела проверку инцидента, связанного с отключением трансляции эфира на телевидении во время выступления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во дворце досуга «Ноябрь» в Полтаве.

По данным пресс-службы прокуратуры Полтавской области, в соответствии с актом проверки Государственной инспекции связи от 29.12.2009 г., 26 декабря 2009 года около 16 часов на главной станции кабельного телевидения ООО «Полтавские телекоммуникационные системы» произошел аварийный сбой, повлекший прекращение подачи электроэнергии. “Последующее энергообеспечение станции цифрового телевидения и станции аналогового телевидения осуществлялось от источника резервного питания, который по техническим характеристикам может обеспечить работу телекоммуникационного оборудования на протяжении 10-15 минут”, – отметили в пресс-службе.

Отключение главной станции кабельного телевидения ООО «Полтавские телекоммуникационные системы» произошло из-за того, что источники резервного электропитания, которые используются оператором, не обеспечили работу телекоммуникационного оборудования Главной станции на все время отсутствия электроснабжения, сообщает пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, оператор телекоммуникаций ООО «Полтавские телекоммуникационные системы» при оборудовании (строительстве) и эксплуатации телекоммуникационной сети не обеспечил постоянство сети при аварийном отключении внешнего электроснабжения, что являются нарушением частей 4 и 5 ст. 27 Закона Украины «О телекоммуникациях», п. 1.4 Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и сетей, утвержденных решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи от 07.12.2007 г.

Для устранения выявленного нарушения Государственной инспекцией связи ООО «Полтавские телекоммуникационные системы» внесено предписание, отмечает пресс-служба прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил прокурору Полтавской области провести расследование факта отключения Первого Национального канала в Полтаве во время трансляции его выступления в этом городе 26 декабря 2009 года.

Во время выступления В.ЮЩЕНКО его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА передала ему записку, которую Президент озвучил в зале. «Эфир УТ-1 прерван по Полтаве. По некоторой информации, это сделал мэр Полтавы МАТКОВСКИЙ. Мэру принадлежит кабельное телевидение», - прочитал В.ЮЩЕНКО. «Прекрасно. Я дам сейчас поручение областному прокурору, пока я сяду в машину, чтобы он провел расследование, почему отключено в Полтаве телевидение», – отреагировал на записку Президент.

«Вот ответ на то, почему в Полтаве нет памятника Симону Петлюре. Потому что есть такие Матковские… Если вы не хотите повторить эту трагедию, этих Матковских, давайте нести ответственность за то, кого избираем. То, что Полтавская область отдала два года назад свои голоса БЮТу, это вы сделали драматическую ошибку. Вы были очарованы, а теперь вы разочарованы», – отметил В.ЮЩЕНКО.