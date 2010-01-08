Литвин: мощно стоящая Украина – это плюс для России, и наоборот

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает объявить 8 января Днем украинско-российской дружбы.

Об этом он заявил сегодня в Крыму, сообщили УНИАН в прес-службе В.ЛИТВИНА.

«Основанием для государственного праздника является то, что 8 января – день Переяславской рады 1654 года», – сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, Богдан Хмельницкий был исторической личностью, которая действовала «соответственно вызовам эпохи и должна служить примером государственного строительства и сегодня». Потому, по мнению спикера, как в историческом прошлом, так и сегодня в Украине нужны личности, способные не разделять, а объединять людей, вести за собой, быть моральным авторитетом.

В.ЛИТВИН в очередной раз подчеркнул, что дружеские отношения со странами-соседями являются основой нормального развития любой страны.

«Для Украины, в частности, дружба с Россией - естественное продолжение исторических процессов. Этого требует история, этого требует историческая память, этого требуют люди, переплетение человеческих судеб, этого требует вера, этого требует экономический прагматизм, этого требуют политические подходы», - сказал он.

В.ЛИТВИН уверен, что «мощно стоящая Украина – это плюс для России, равно как и мощно стоящая Россия – это плюс для Украины».

«А для этого мы должны взаимодействовать, дополняя друг друга для того, чтобы реализовать тот богатейший потенциал, который имеют и Украина, и Россия», - сказал В.ЛИТВИН.