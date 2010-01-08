Завтра истекает срок информирования о времени и месте голосования

В субботу, 9 января, истекает срок информирования избирателей о времени и месте голосования во время выборов Президента Украины.

Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года, утвержденном Центральной избирательной комиссией.

Согласно календарному плану, участковые избирательные комиссии должны не позднее, чем за 7 дней до дня голосования сообщить избирателям о времени и месте голосования. В случае образования в исключительных случаях избирательных участков, в соответствии с Законом “О выборах Президента Украины”, - в канун дня выборов.

Согласно закону “О выборах Президента Украины”, в исключительном случае специальный или заграничный избирательный участок может образовываться ЦИК не позже, чем за семь дней до дня выборов (согласно календарному плану, до 9 января 2010 года включительно) по представлению соответствующей окружной избирательной комиссии или Министерства иностранных дел Украины.