Луганские регионалы говорят, что им не до Майдана, у них - праздники

В Луганском отделении Партии регионов утверждают, что о якобы запланированном проведении массовых акций сторонников лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА в Киеве после первого тура выборов Президента Украины, 17 января, узнали лишь из Интернета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-центра областного штаба Андрей ПРИВАЛЬЦЕВ в ответ на вопрос, готовятся ли луганские “регионалы” к участию в акциях в Киеве.

Кроме того, он отметил, что заявки на проведение массовых акций в Луганске представители партии в местные органы власти тоже не подавали.

Проверить данную информацию в местных органах власти корреспонденту не удалось: дежурный Луганского горсовета сказал, что подобной информацией не владеет, а пресс-секретарь горсовета посоветовал обратиться с этим вопросом после праздников, 11 января.

Поскольку в СМИ появилась информация, что акции Партии регионов могут начаться в Киеве с 12 января, корреспондент УНИАН поинтересовался в железнодорожных кассах наличием билетов на Киев. По состоянию на сегодня, на 11 января уже нет билетов на фирменный поезд Луганск-Киев №20, но есть билеты на боковые места на верхних полках на поезда №134 Луганск-Львов (следует через Киев) и №88 Луганск-Киев.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская организация Партии регионов подала в КГГА заявку о проведении с 17 января по 20 февраля “мероприятий по разъяснению необходимости соблюдения конституционных прав граждан во время проведения выборов Президента”. В этой заявке организаторы акции указали места ее проведения: ул. Михаила Грушевского, 12/2 (у здания Кабинета министров Украины); ул. Михаила Грушевского, 5 (возле здания Верховной Рады Украины); ул. Банковая, 11 (возле здания Секретариата Президента Украины); пл. Леси Украинки, 1 (возле здания Центральной избирательной комиссии); ул. Московская, 8 (возле зданий Высшего апелляционного административного суда и Киевского апелляционного административного суда); Европейская площадь; Софийская площадь; Михайловская площадь; Майдан Незалежности.

Как сообщил УНИАН источник в Федерации профсоюзов Украины, сторонники кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнут проведение акций в Киеве под эгидой профсоюзов, начиная с 12-13 января.

Как отметил источник, в Киев прибудут поезда и другой транспорт с людьми из Восточной Украины и некоторых других регионов Украины. Всего запланирован приезд 15-20 тысяч человек, говорит источник в ФПУ.

УНИАН обратился за комментарием по этому поводу к руководителю Аппарата ФПУ Олегу БОНДАРЧУКУ, который сказал, что, насколько ему известно, такие акции не готовятся.