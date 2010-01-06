Турчинов диагностировал у Ющенко «лживую болезнь»

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ называет все обвинения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес правительства “откровенной ложью”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в Кабинете министров.

«Обычно мы пытаемся не комментировать, но, к сожалению, Виктор ЮЩЕНКО, который пока еще работает Президентом страны, просто идет в разнос – ежедневно он выходит с какими-то вздором, который является банальной, циничной ложью», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В частности, первый вице-премьер подчеркнул, что имеет в виду заявления В.ЮЩЕНКО о каких-то оффшорных компаниях, а также о потере газотранспортной системы Украины.

«Будучи Президентом, он ни одного иска не подал ни в прокуратуру, ни в Службу безопасности, ни в милицию, ни в налоговую. Это касается и вчерашнего заявления о каких-то 70% газотранспортной сети, которую страна потеряла. Это не просто чушь, это уже какая-то болезнь – лживая болезнь», - добавил он.

«Когда такая информация звучит от оппозиционера необразованного, а когда такое должностное лицо разбрасывается такой информацией – надо или делать выводы медицинскому персоналу, или действительно отвечать уже в судебных органах за свою ложь», - заявил А.ТУРЧИНОВ.