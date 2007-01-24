Ющенко по прилету из Швейцарии сразу поговорил с Януковичем

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к закону о Кабинете министров могут быть учтены, но в виде поправок к уже принятому закону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство было готово к тем процессам, которые идут вокруг принятого закона о Кабмине, назвав их «естественными». Вместе с тем премьер выразил уверенность в том, что, в конце-концов, результатом данного процесса станет компромисс между ветвями власти. В этой связи В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что вчера относительно данных вопросов он провел беседу с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО, прибывшим в Украину накануне вечером, а также председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.

Комментируя результаты этих бесед, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Мы считаем, что мы найдем в этом процессе ответы на те вопросы, которые вызывают противоречия».

Кроме того, он не исключил, что если Президент к началу третьей сессии Верховной Рады подаст свои предложения относительно поправок к закону о Кабмине, они будут учтены, но в виде поправок к уже принятому закону. «И если в начале третьей сессии от Президента поступят предложения относительно некоторых поправок к закону, - они возможны. Но этот закон принят, и возможно будет это сделать как поправку к уже действующему закону. Безусловно, мы должны найти возможность, как идти навстречу друг другу, но помнить, что главное задание - это эффективность, которая является главной целью совершенствования системы государственной власти», - сказал премьер. Он добавил, что этот закон не только распределяет полномочия, но и ответственность. В этой связи В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство будет строить четкую вертикаль власти, при которой будут использоваться системы комплексного мониторинга социально-экономических процессов, происходящих в государстве.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент В.ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.